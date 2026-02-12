Obiettivo di Xi | crescita di qualità Ecco la nuova mappa dell’economia cinese

L’economia cinese si prepara a un 2026 diverso dal solito. Tra poche settimane, l’Assemblea Nazionale stabilirà un obiettivo di crescita tra il 4,5 e il 5 per cento. Xi Jinping punta a una crescita di qualità, meno incentrata solo sulla quantità e più su investimenti sostenibili e innovazione. La mappa economica del Paese cambia, e con essa anche le priorità di Pechino.

Sarà un 2026 molto strano per l’economia cinese. Tra poche settimane l’ Assemblea Nazionale, ovvero il parlamento del Paese, dovrebbe fissare l’ obiettivo di crescita annuale in un intervallo compreso tra il 4,5% e il 5%. Una scelta del genere confermerebbe la volontà della leadership di tollerare un rallentamento graduale dell’economia e segnerebbe un’ulteriore conferma del passaggio dalla quantità alla qualità, e cioè da uno sviluppo basato sull’espansione rapida dei volumi a uno più orientato alla sostenibilità, all’innovazione e all’efficienza. Un forte indizio arriva dagli obiettivi di crescita fissati dalle province e municipalità cinesi, passati mediamente dal 5,3% del 2025 al 5,1% del 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La Cina centra l'obiettivo di crescita: +5% nel 2025, ma preoccupano i deboli consumi interniSecondo i dati ufficiali, la crescita economica cinese è risultata in linea con gli obiettivi per il 2025, trainata da un avanzo commerciale record. Tuttavia, gli economisti avvertono: affidarsi alle ... it.euronews.com

Il discorso imperiale di Xi Jinping, che promette un anno di trionfi (dall'economia a Taiwan)Il discorso «imperiale» di Xi Jinping ha promesso ai cinesi un anno di trionfi. La Cina raggiungerà il suo obiettivo di crescita nel 2026: +5% del Pil. Progredisce nelle tecnologie avanzate, dai ... corriere.it

Shangai, obiettivo di crescita al 5% nel 2026 SHANGHAI (CINA) – Shanghai ha fissato un obiettivo di crescita del PIL di circa il 5% per il 2026, come dichiarato martedì dal sindaco Gong Zheng presentando il rapporto sul lavoro del governo. L’obiettivo segue x.com