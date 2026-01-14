A Firenze, le proposte di accorpamento scolastico sono state confermate, nonostante le contestazioni di docenti, studenti e Regione Toscana. Dopo il commissariamento regionale, i sedici accorpamenti previsti rimangono invariati, con l'obiettivo di preservare la qualità dell’istruzione. Questa decisione sottolinea l’importanza di un processo pianificato e condiviso, anche in un contesto di tensioni e ricorsi, mantenendo stabile l’offerta educativa sul territorio.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Sedici erano stati ipotizzati e sedici saranno. Dopo il commissariamento della Regione Toscana da parte del Consiglio dei Ministri, gli accorpamenti scolastici procederanno senza sconti o variazioni, nonostante le proteste egli ultimi mesi da parte di docenti, insegnanti e ragazzi e i ricorsi della Regione. A portare avanti l’iter, come commissario ad acta, sarà il neo direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri. Come si articolerà il suo lavoro? “In Toscana sarà molto semplice perché la Regione ha già fatto un lavoro certosino, individuando le 16 scuole interessate dal dimensionamento e quelle con le quali saranno accorpate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, il caso accorpamenti. “La qualità dell’istruzione non cambierà”. Ecco la mappa

Scuola, Province toscane ai parlamentari: “Fate sentire vostra voce contro accorpamenti" - “Bene ha fatto la Regione a sospendere gli accorpamenti delle scuole, aprendo di fatto l’opportunità per ripensare tutto il piano, che penalizza gravemente la Toscana e non ... lanazione.it

Scuola, la Regione ricorre al Tar contro gli accorpamenti - 2026 ma ha sospeso i 14 accorpamenti fra istituti, fra scuole, imposti dal Governo, e ha deciso di ... rainews.it

«Scuole e accorpamenti, non contano solo i numeri» - Apecchio, 29 dicembre 2024 – Il sindaco di Apecchio, Vittorio Nicolucci, affronta il tema al centro del dibattito politico di questi giorni: la programmazione della rete scolastica e le ipotesi di ... ilrestodelcarlino.it

