Nuova vita per l' Udc udinese | le provinciali fanno gola e si rinnova il coordinamento

L’Udc di Udine cambia volto con un nuovo coordinamento. Marco Piva prende il timone, mentre il gruppo si rinnova con alcuni nomi nuovi e confermati. La squadra si prepara a mettere in campo nuove strategie in vista delle prossime provinciali, puntando a rafforzare la presenza sul territorio.

Il partito si riorganizza: l’obiettivo è quello di rafforzare il radicamento locale e preparare le prossime sfide elettorali. Al vertice c'è Marco Piva. Alla prima riunione era presente Moreno Lirutti, consigliere regionale della Lista Fedriga ed ex sindaco di Tavagnacco L’Unione di centro si riorganizza con un nuovo coordinamento cittadino. Al vertice c'è Marco Piva. L’organismo è composto da Claudia Giorgiutti (segretaria amministrativa), Maurizio Calderari, Stefano Zenerola, Paolo Gheller, vice coordinatore comunale. L'intento, si legge in una nota diffusa alla stampa, è di dare vita a “una stagione congressuale volta a rifondare il partito secondo i criteri democratici che gli sono propri, consentendo un reale, libero e proficuo confronto fra tutti coloro che vorranno riprendere il cammino con questa formazione politica, la cui vocazione è sempre stata quella di essere ben radicata nel territorio, vicina ai cittadini e agli amministratori che già ne fanno parte e a quelli che si auspica saprà esprimere nel prossimo futuro”.🔗 Leggi su Udinetoday.it

