Nuova perturbazione sull’Italia tra 12 e 13 febbraio | piogge intense vento forte e rischio mareggiate

Una nuova perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia tra il 12 e il 13 febbraio. Le previsioni parlano di piogge intense, vento forte e mareggiate in molte zone del Paese. Le regioni già si preparano ad affrontare condizioni meteo difficili, con il rischio di allagamenti e disagi sulla costa. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Maltempo in arrivo su gran parte della Penisola. Tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà l'Italia, portando piogge diffuse, raffiche di vento molto intense e mari agitati. Le condizioni peggiori sono attese al Centro-Sud e sulle isole, dove si prevedono anche burrasche e mareggiate lungo le coste. Giovedì 12 febbraio: le aree più colpite. La giornata di giovedì segnerà l'ingresso del fronte perturbato, con precipitazioni localmente abbondanti. I fenomeni più intensi interesseranno le regioni meridionali, le isole maggiori e i settori tirrenici, dove i rovesci potranno assumere anche carattere temporalesco.

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla in Sicilia.

