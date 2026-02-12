Una nuova ricerca potrebbe cambiare le carte in tavola per chi soffre di lesioni spinali. Gli scienziati stanno studiando un metodo che potrebbe rendere possibile riparare danni che finora sono stati considerati irreversibili. Se i risultati saranno confermati, si potrebbe presto offrire una speranza concreta a molte persone.

Una ricerca potrebbe aprire la strada a nuove opportunità terapeutiche per le lesioni spinali oggi considerate irreversibili. E proprio a questo innovativo studio – da cui ha avuto origine Hemera, spin-off dell’Università di Verona e della Statale di Milano – è dedicata la cover story di Immunity, prestigiosa rivista scientifica del gruppo Cell Press. La copertina di Immunity . “La copertina di Immunity conferma il valore della ricerca italiana capace di generare un impatto scientifico e clinico globale”, commenta con soddisfazione Cristiana Vignoli, Ceo di Hemera. “I risultati pubblicati dimostrano che stiamo costruendo una nuova frontiera della medicina rigenerativa, in grado di trasformare radicalmente il modo in cui affrontiamo il danno tissutale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuova opportunità terapeutica per le lesioni spinali: la ricerca da copertina

Approfondimenti su Lesioni Spinali

Una nuova ricerca potrebbe cambiare le cose per chi soffre di lesioni spinali considerate finora irreversibili.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lesioni Spinali

Argomenti discussi: Fondazione Telethon e Regione Lombardia finanziano 27 progetti di ricerca per 7 milioni di euro; Oncologici, biosimilari e terapie rare: 104 medicinali innovativi approvati da EMA; La scoperta scientifica per la rigenerazione del midollo spinale; Nuovi farmaci Ema: un’ondata di terapie innovative attende il Ssn.

Nuova opportunità terapeutica per le lesioni spinali: la ricercaLa rivista Immunity dedica la copertina alla ricerca di Hemera, che apre la strada a nuove possibilità di cura per le lesioni spinali. lapresse.it

BPCO, dupilumab la nuova risposta terapeutica. A breve anche in ItaliaLa BPCO resta sotto-diagnosticata e con alto impatto sulla vita dei pazienti. Dupilumab, nuovo anticorpo monoclonale, offre una terapia innovativa per controllare le riacutizzazioni. quotidianosanita.it

Nuova opportunità di formazione per il tuo futuro! Sono aperte le iscrizioni al Corso Serale in Biotecnologie Ambientali dell’Istituto Tecnico del Polo “Veronese – Marconi” di Cavarzere. Un percorso pensato per chi desidera conseguire il diploma mantenend - facebook.com facebook

Biopsia liquida e tumore del polmone: una nuova opportunità Un semplice prelievo di sangue permette di definire rapidamente il profilo biologico del tumore. Federico Cappuzzo (Dir. Oncologia Medica 2 Regina Elena): diagnosi più mirate, terapie personali x.com