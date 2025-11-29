Porta d’Italia la nuova Provincia e le opportunità
Fiumicino, 29 novembre 2025 – Presso l’Hilton Rome Airports di Fiumicino si è svolto uno importante convegno dedicato alla Riforma costituzionale di Roma Capitale e delle province laziali. L’incontro, moderato dal giornalista, Angelo Perfetti, è stato introdotto dal s indaco di Fiumicino, Mario Baccini, e ha visto la partecipazione del Prof. Enrico Michetti, presidente della G.A.R.I., e dell’onorevole Alessandro Battilocchio, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. I lavori hanno visto anche gli interventi dei Sindaci di Santa Marinella, Ladispoli e Allumiere, con approfondimenti sui benefici e le opportunità che la legge potrebbe generare per l’istituzione della nuova Provincia “Porta d’Italia”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
