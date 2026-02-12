La madre di Federica Brignone ricorda il giorno dell’infortunio della figlia. Racconta la corsa in ospedale e i pensieri di paura e incertezza. La madre dice che Fede dovrebbe smettere con lo sci, ma resta il dolore per la figlia stesa su una barella.

La corsa in ospedale, i pensieri di una madre – “Fede dovrebbe farla finita con lo sci e con le gare” – per la figlia stesa su una barella. Poi l’operazione, l’attesa, il responso dei medici: “Ho fatto un bel puzzle. Era un disastro “. Per gentile concessione della casa editrice, ilFattoQuotidiano.it pubblica un estratto del volume “ Due vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone ” di Edizioni Minerva (312 pp, 19 euro ), scritto da Maria Rosa Quario, detta Ninna, ex leggenda dello sci alpino femminile e oggi per tutti la madre di Federica Brignone, la nuova campionessa olimpica di Super G a Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so cosa succederà domani, non so se Federica riuscirà a mettere gli sci”: la madre di Brignone racconta il giorno dell’infortunio

