Federica Brignone il grande ritorno sugli sci dopo l’infortunio | aumentano le speranze olimpiche dell’Italia

Panorama.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone è tornata finalmente a indossare gli sci. È successo ieri, a Cervinia, 237 giorni dopo quel maledetto 3 aprile in cui, ai Campionati Italiani Assoluti, la campionessa azzurra aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso e del legamento crociato anteriore. Una ferita gravissima, di quelle che solitamente richiedono più di un anno per tornare a vedere la luce. E invece, due mesi e mezzo prima dei Giochi di Milano Cortina 2026, il recupero della «Tigre» riaccende speranze e ambizioni olimpiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

