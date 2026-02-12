Nodo di Pontesecco tra Ponteranica e Bergamo | La corsia reversibile da sola non basta

Nel nodo di Pontesecco, tra Ponteranica e Bergamo, le auto continuano a formare code. La corsia reversibile non sembra risolvere del tutto i problemi di traffico. L’assessore Berlanda annuncia che aspettano i risultati di uno studio, ma invita anche gli altri Comuni a intervenire per migliorare la situazione.

MOBILITÀ. L’assessore Berlanda: «Aspettiamo gli esiti dello studio, ma anche gli altri Comuni intervengano». Gandolfi: «Mappa di tutti i punti critici, lavori per lotti». C’è il progetto e ci sono le risorse. Ma prima di decidere se avviare il cantiere per la corsia reversibile che punta a sciogliere (o quanto meno ad allentare) il nodo viabilistico di Pontesecco, il Comune di Bergamo attende i risultati di uno studio commissionato dalla Provincia su tutta l’asta da e per la Valle Brembana, perché le «strozzature» alla viabilità sono diffuse, dall’incrocio con la circonvallazione alla rotonda di Villa d’Almé. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Stamattina, sulla ex statale 470 tra Bergamo e Villa d’Almè a Ponteranica, si sono formate lunghe code a causa di un incidente che coinvolge un camion fuori strada.

