Camion fuori strada a Ponteranica lunghe code tra Bergamo e Villa d’Almè

Stamattina, sulla ex statale 470 tra Bergamo e Villa d’Almè a Ponteranica, si sono formate lunghe code a causa di un incidente che coinvolge un camion fuori strada. La situazione ha causato rallentamenti nel traffico tra le due località. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi o di prestare attenzione agli aggiornamenti sul traffico nella zona.

Ponteranica. Lunghe code si sono generate sull’ex statale 470 tra Bergamo e Villa d’Almè nella mattinata di martedì 23 dicembre. A causarle un incidente stradale che ha visto un camion che viaggiava verso Sorisole e che, nel comune di Ponteranica, in via Petos, è uscito di strada finendo sul marciapiede e contro il muro di una casa. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 58 anni, ricoverato in codice giallo (media gravità) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

