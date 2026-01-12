Nasce il Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco | dalla partecipazione al cambiamento

Il Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco si presenta come uno spazio di partecipazione volto a coinvolgere i cittadini nelle decisioni e nelle iniziative locali. L’obiettivo è promuovere un’azione condivisa per lo sviluppo e il benessere della comunità, rafforzando il ruolo di ogni residente nel processo di cambiamento e miglioramento della città.

Oggi nasce ufficialmente il Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco con l’obiettivo di promuovere e rafforzare l’impegno diretto dei cittadini nella vita della città e del territorio. Ad annunciarlo è Francesco Gallina, ex responsabile del movimento Plastic Free di Pomigliano. In pochi giorni l’iniziativa ha già raccolto l’adesione di 278 membri, un numero destinato a crescere . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

