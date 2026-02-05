Oli esausti minacce e schiaffi contro la concorrenza | Non denunciai per paura di ritorsioni

Un commerciante di Brindisi rivela di aver evitato di denunciare le minacce e le aggressioni subite da alcuni concorrenti. L’uomo spiega di aver avuto paura di ritorsioni dopo aver ricevuto schiaffi e minacce, ma alla fine ha deciso di tornare a lavorare, convinto di fare il suo mestiere. La situazione si è protratta per settimane, con tensioni che hanno spinto il commerciante a temere per la sua sicurezza.

BRINDISI - “Non ho denunciato per paura di ritorsioni. Dopo l'aggressione, per un certo periodo, ho avuto timore a scendere verso Castro, ma poi mi sono detto che stavo facendo il mio lavoro, e ci sono tornato”. Chi parla lavora tuttora per una ditta che si occupa della raccolta e dello.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Oli Esausti Minacce

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Oli Esausti Minacce

Argomenti discussi: Sostenibilità, Bottari: Estrarre l’ultima goccia di olio per rigenerazione; Lo scudo Italia e la Germania non più rifugio; Barcellona, crolla il traffico merci con l'Europa. Il porto isolato costa 9 milioni di euro al giorno; Olio esausto ed economia circolare: una risorsa da riscoprire.

Roma, nuovi punti per la raccolta degli oli esausti con Ama e ConoeÈ stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, AMA S.p.A. e CONOE – Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali e Animali Esausti, con l’obiettivo di ... rainews.it

Gli studenti e la sfida del recupero degli oli esaustiAnche gli studenti dell’alberghiero Malatesta di Bellaria Igea Marina strizzano l’occhio all’ambiente e promuovono la campagna nazionale sugli oli alimentari usati. In vista della partecipazione a ... ilrestodelcarlino.it

Aamps Livorno. Giulio Cercato · Chasing Love (Instrumental). il Centro Ambientale Temporaneo in zona Levante è ufficialmente aperto! Ogni martedì e giovedì dalle 9.00 alle 15.00 ci trovi in Via Gamerra Potrai portare ingombranti, RAEE, oli esausti, pil facebook

Ama: prime isole ecologiche mobili per la raccolta di batterie, abiti, oli esausti. Gualtieri: 36 entro autunno x.com