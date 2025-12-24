Maxi sequestro di droga a Gioa Tauro | 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline

24 dic 2025

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha intercettato al porto di Gioia Tauro una delle partite di cocaina più ingenti degli ultimi anni: la droga nascosta in un carico di circa mille sacchi di noccioline partiti dall’America Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

maxi sequestro droga gioaMaxi sequestro di droga a Gioa Tauro: 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha intercettato al porto di Gioia Tauro una delle partite di cocaina più ingenti degli ultimi anni: la droga nascosta in un carico di circa mille sacchi di ... fanpage.it

maxi sequestro droga gioaGioia Tauro, 435 kg di cocaina nascosti in un container che trasportava noccioline. Sequestro da 70 milioni di euro – VIDEO - L’operazione, prolungatasi fino a tarda notte per il considerevole numero di bisacce che i militari hanno dovuto scaricare ... corrieredellacalabria.it

maxi sequestro droga gioaMaxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: 435 chili nascosti tra le noccioline - Il rilevante carico di cocaina sequestrato avrebbe garantito e fruttato, in fase di commercializzazione, introiti per oltre 70 milioni di euro ... citynow.it

