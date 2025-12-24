Maxi sequestro di droga a Gioa Tauro | 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline
La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha intercettato al porto di Gioia Tauro una delle partite di cocaina più ingenti degli ultimi anni: la droga nascosta in un carico di circa mille sacchi di noccioline partiti dall’America Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Droga, sequestrati 248 kg cocaina al porto di Gioia Tauro
Leggi anche: Cocaina purissima intercettata tra polpi e gamberi al porto di Gioia Tauro: maxi sequestro da 30 milioni
Nuovo maxisequestro al porto di Gioia Tauro, 250 kg di cocaina pura; Maxi sequestro di droga a Gioa Tauro: 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline; VIDEO| Cocaina tra auto usate e sesamo: maxi sequestro al porto di Gioia Tauro; Maxi sequestro di droga, trovati 715 chili di hashish in un deposito auto: arrestato un uomo.
Maxi sequestro di droga a Gioa Tauro: 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha intercettato al porto di Gioia Tauro una delle partite di cocaina più ingenti degli ultimi anni: la droga nascosta in un carico di circa mille sacchi di ... fanpage.it
Gioia Tauro, 435 kg di cocaina nascosti in un container che trasportava noccioline. Sequestro da 70 milioni di euro – VIDEO - L’operazione, prolungatasi fino a tarda notte per il considerevole numero di bisacce che i militari hanno dovuto scaricare ... corrieredellacalabria.it
Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: 435 chili nascosti tra le noccioline - Il rilevante carico di cocaina sequestrato avrebbe garantito e fruttato, in fase di commercializzazione, introiti per oltre 70 milioni di euro ... citynow.it
+++ Maxi sequestro di droga a Quinto Vicentino: 33enne arrestato con 159 piante di cannabis - facebook.com facebook
Sequestro di #droga sull’ #autostrada A1 a San Vittore del Lazio: la Guardia di Finanza blocca un #camion, scoperti 100 panetti di #hashish nascosti nelle ruote di scorta. Arrestato il conducente dopo un tentativo di fuga #trasporto #merce #strada x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.