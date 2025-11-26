LIVE Milano-Olympiacos 3-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | debutto vincente per le lombarde MVP Pietrini con 16 punti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Amici di OA Sport, grazie per averci seguito. L’appuntamento è al prossimo Live di volley, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. 21.38 La classifica del girone C: Milano 3 punti Eczacibasi 3 punti Olympiacos 0 punti Zeleznicar 0 punti 21.35 Prossimo appuntamento in terra serba, lo Zeleznicar sarà l’avversario di Milano il 3 dicembre (ore 19:00). 21.33 Esordio senza problemi per la Numia Vero Volley, nonostante il turnover. Le ragazze di Lavarini subiscono sempre la prima parte di set, per poi rientrare facilmente nella partita. L’Olympiacos paga il gap enorme, soltanto nel secondo parziale è riuscito a tenere testa a Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
