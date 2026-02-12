Motorsport, la nuova serie di Netflix dedicata alle corse GT, ha conquistato rapidamente il pubblico, salendo in cima alla classifica delle più viste. La produzione mette in mostra gare ad alta velocità e auto da sogno, attirando appassionati di motori di ogni età. Nel primo episodio, si vede un duello emozionante tra due piloti italiani su circuiti europei, con telecamere che catturano ogni sorpasso e accelerazione.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Motorvalley, recensione: l’adrenalinica serie del mondo delle corse GT

Netflix Italia ha annunciato l’arrivo di “Motorvalley”, una nuova serie originale dedicata alle corse GT.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Motorvalley, recensione: l’adrenalinica serie del mondo delle corse GT; Motorvalley, la recensione: quando cuore fa rima con motore; Motorvalley, recensione: non basta una scocca fiammante per vincere una gara; Motorvalley: su Netflix il rombo del riscatto ha il volto di Luca Argentero (recensione).

Motorvalley, recensione: l’adrenalinica serie del mondo delle corse GTdi Stefano Di Maria MOTORVALLEY è la serie del momento, rilasciata da Netflix e subito balzata in testa alla top ten. E’ la storia di un emozionante ... ilnotiziario.net

Motorvalley recensione: una serie che esce subito fuori pistaMotorvalley replica la formula di Veloce come il vento senza creare una sua identità: corse spettacolari, ma una storia che non lascia il segno. serial.everyeye.it

La recensione di Motorvalley, la serie più vista su Netflix con corse e drammi familiari all’italiana Su Netflix è arrivata Motorvalley, la nuova serie del regista italiano Matteo Rovere. Devi sapere che dieci anni fa Rovere aveva fatto un piccolo miracolo con Veloc facebook

Motorvalley, recensione: non basta una scocca fiammante per vincere una gara x.com