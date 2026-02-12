La polemica sui Giochi di Pechino si infiamma ancora. Il Cio ha censurato le parole di alcuni atleti ucraini, e la tensione tra le parti sale. Vladyslav Heraskevych porta con sé una fotografia simbolo, quella degli oltre venti colleghi ucraini morti dall’inizio dell’invasione russa, senza averla scattata, ma come testimonianza di una guerra che non si ferma.

C’è una fotografia che Vladyslav Heraskevych porta in gara senza averla scattata. È quella dei colleghi morti – più di venti atleti e allenatori ucraini caduti dall’inizio dell’invasione russa. Li ha messi tutti sul casco, uno accanto all’altro, come si fa con le persone care che non si vogliono lasciare indietro. Il Comitato olimpico internazionale ha detto no. Quel casco, ha stabilito, viola la norma contro le dichiarazioni politiche. In compenso, gli è stata offerta una fascia nera al braccio. Heraskevych, portabandiera dell’Ucraina a Milano Cortina 2026, ha risposto con una semplicità che vale più di qualsiasi appello formale: «Continueremo a lottare per il diritto di gareggiare con questo casco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mosca mente, il Cio censura, e gli ucraini ci rimettono due volte

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina.

