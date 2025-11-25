Educare il maschile per fermare la violenza | una responsabilità collettiva Lettera

Inviata da Linda Del Bono - La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne torna a ricordarci che la violenza di genere non è una tragedia episodica, né un’emergenza improvvisa: è un fenomeno sociale strutturale che affonda le sue radici in un modello culturale antico, ancora troppo presente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

educare maschile fermare violenzaFermare la violenza sulle donne, qual è il ruolo degli uomini? - «Gli uomini hanno un ruolo centrale», dicono i cartelloni nella metropolitana milanese in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo riporta vita.it

Educare alla cooperazione e all’amore come antidoto a odio e violenza - Non passa giorno e non va in onda telegiornale senza che veniamo investiti dalle immagini e dai racconti della violenza che imperversa nel mondo, sia che si tratti della violenza interpersonale, che ... Da avvenire.it

Educare per prevenire: "Un futuro senza violenza rompendo il silenzio" - Il progetto con "voci unite", organizzato dalla Croce Verde e dalla “Casa delle Donne”, ha visto la partecipazione di molti studenti delle superiori . Secondo lanazione.it

