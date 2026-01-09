Truffa ai danni del Banco Bpm La sentenza per i cinque imputati | prescrizione e assoluzione

Una vicenda giudiziaria complessa e lunga si conclude con un verdetto di assoluzione per cinque imputati coinvolti in una presunta truffa ai danni del Banco Bpm. La sentenza, dopo un percorso caratterizzato da accuse e processi, ha sancito la prescrizione e l’assoluzione degli imputati, offrendo una chiara conclusione a una vicenda che ha suscitato grande attenzione.

Una vicenda giudiziaria lunga, carica di accuse pesanti, si chiude con un verdetto che ribalta tutto: assolti. Prescritta la presunta truffa ai danni del Banco Bpm, inesistente - secondo il giudice Stefania Brusa - qualunque ipotesi di autoriciclaggio. Il colpo di scena mette la parola fine a un processo nato dall'ipotesi di una truffa milionaria consumata tra il 2014 e il 2017. Alla sbarra nomi noti del panorama economico e finanziario varesino: l'imprenditore ed ex editore Piero Galparoli, il consulente finanziario Marco Lo Nero, l'ex funzionario di banca Michele Bergamini, Ezio Ossola e Giovanni Grieco, tutti archiviati da ogni imputazione.

Truffa al Banco BPM, processo chiuso: prescrizione e assoluzione per tutti gli imputati - Questa mattina, giovedì 8 gennaio, il giudice monocratico Stefania Brusa ha dichiarato prescritto il ...

Tribunale di Varese: assoluzioni per il caso Banco BPM. Cade l'accusa di autoriciclaggio - Si è chiuso questa mattina a Varese il lungo iter giudiziario riguardante la presunta truffa milionaria ai danni del Banco BPM.

