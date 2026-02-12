mirabella chiede un consiglio

Filippo Mirabella, consigliere comunale della lista Ferri, si scaglia contro Arrighi, criticando la sua attenzione rivolta al polo universitario di Carrara. Mirabella sostiene che Arrighi guardi il dito e non la luna, riferendosi al corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie digitali dell’Università di Pisa. La polemica si accende sulla gestione e sui progetti in corso, con Mirabella che chiede un consiglio concreto invece di concentrarsi su dettagli poco rilevanti.

"Arrighi sul polo universitario guarda il dito e non la luna". Lo sostiene il consigliere comunale della lista Ferri, Filippo Mirabella (nella foto), a proposito del corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie digitali dell’ Università di Pisa a Carrara. "Perché un’iniziativa di questa importanza non è mai stata discussa in consiglio comunale - prosegue Mirabella -? Si chiede pertanto che venga convocato un consiglio comunale straordinario, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte nei finanziamenti e del Rettore dell’Università di Pisa, nel quale venga dettagliato chiaramente il progetto concreto per il Comune di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

