Milano-Cortina Lollobrigida oro bis
Francesca Lollobrigida torna a salire sul podio con l’oro. Dopo aver vinto la medaglia nei 3.000 metri, la pattinatrice di Frascati ha bissato il successo nei 5.000 metri a cinque giorni di distanza. Un’altra grande prova per la sportiva italiana, che conferma il suo talento e la sua determinazione.
17.56 Fantastico bis di Francesca Lollobrigida. La pattinatrice di Frascati vince l'oro nei 5.000m a cinque giorni dal successo nella prova sui 3.000 dello speed skating. Sulla pista di Milano, la 35enne copre la distanza in 6'46"17, staccando di un decimo l'olandese Merel Conijn e di 17 la norvegese Ragne Wiklund. Nel palmarès di Francesca Lollobrigida l'argento sui 3.000m e il bronzo nella mass start alle Olimpiadi di Pechino 2022, oltre al titolo mondiale sui 5000m a Hamar nel 2025.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Milano Cortina
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: LO HA RIFATTO! BIS D’ORO PER LOLLOBRIGIDA!
Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno portato una grande sorpresa.
Milano-Cortina, Arianna Fontana e Lollobrigida sorelle d'Italia per il bis
Arianna Fontana e Lollobrigida non vogliono fermarsi.
LOLLOBRIGIDA DA SOGNO! Oro BIS nei 5000m| #MilanoCortina2026
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Pista Lunga, Milano Cortina 2026: oro da sogno per Lollobrigida sui 3.000 metri; Milano-Cortina, Lollobrigida medaglia d'oro nel pattinaggio velocità; Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno.
Milano Cortina, la diretta: Francesca Lollobrigida ancora oro, suoi anche i 5000m. Brignone vince l'oro in SuperG, Mattarella: «Ci contavo»Francesca Lollobrigida fa il bis e conquista un'altra medaglia d'oro, questa volta nei 5000 metri. La doppietta olimpica sulle gare distance di speed skating (3000 e 5000 metri) in una singola edizion ... ilgazzettino.it
Medaglie azzurre. Lollobrigida ancora d'oro, la mamma voltante fa doppiettaDopo l'oro nei 3000 metri Francesca Lollobrigida bissa il metallo più pregiato nella gara sui 5000 metri: raggiunto un buon vantaggio a metà gara, ha stretto i denti fino alla fine e, nonostante l'evi ... avvenire.it
