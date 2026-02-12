Federica Brignone conquista un oro storico a Milano-Cortina 2026, davanti al presidente Mattarella. La sciatrice ha fatto il suo solito spettacolo sulle piste, ma a catturare l’attenzione di tutti è stata la tigre dipinta sul casco, che sembra quasi ruggire mentre scende a tutta velocità. Per molti, è stata una vittoria emozionante, ma anche un dettaglio che ha fatto discutere: perché una tigre sul casco?

Quando Federica Brignone sfreccia sulle piste, la tigre dipinta sul suo casco sembra quasi ruggire insieme a lei. E oggi, 12 febbraio 2026, quel simbolo ha ancora più senso: la sciatrice valdostana ha conquistato l’oro olimpico nel SuperG a Cortina d’Ampezzo, completando così la sua collezione di medaglie olimpiche dopo un argento e due bronzi. Ma perché proprio una tigre? La risposta è semplice quanto affascinante: Brignone ama i felini e ha voluto un casco, realizzato da Rossignol, che la rendesse immediatamente riconoscibile in pista. “ È quasi un’opera d’arte e poi vedendolo sai che sono io, no? A me piacciono i bei disegni, mi piacciono i felini, sono degli animali bellissimi e questa tigre è veramente venuta bene. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, Federica Brignone vince davanti a Mattarella un oro strepitoso, ma perché c’è una tigre sul suo casco?

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Federica Brignone sfila sulla pista di Milano Cortina 2026 con un casco decorato da una tigre.

Federica Brignone ha vinto la sua battaglia contro il dolore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Federica Brignone a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Quando gareggia Brignone in gigante e superG? Date, orari e dove vederla; Federica Brignone, chi è la portabandiera azzurra alla cerimonia di apertura di Milano Cortina; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro.

Federica Brignone, chi è l’azzurra che ha vinto l’oro alle Olimpiadi 2026 in SuperGAlle fine ce l'ha fatta: alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro in SuperG nonostante fosse reduce da un ... lapresse.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro nel Super GLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro nel Super G ... tg24.sky.it

MILANO CORTINA | Goggia: 'Come se non avessi partecipato, onore a Brignone'. La sciatrice: 'Oggi in pista ho dato il 100% fin dove sono arrivata'. #ANSA facebook

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com