Bragagna | Volevo chiudere con Milano-Cortina le Olimpiadi a casa mia | non mi è stato concesso Con Tortu non un bel rapporto Tamberi è uno vero

Dal gennaio 2026, Franco Bragagna, noto commentatore Rai con un’esperienza di 17 edizioni olimpiche, si è ritirato dopo una carriera che ha attraversato molte discipline sportive. Tra i suoi commenti, alcune dichiarazioni sulla mancata partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina e sui rapporti con alcuni atleti. Questa fase rappresenta un nuovo capitolo per uno dei volti più riconoscibili dello sport italiano.

Sessanta discipline commentate, 17 edizioni dei Giochi Olimpici totali, tra estive e invernali. Dal primo gennaio 2026 Franco Bragagna – storica voce Rai dell’atletica e di tanti altri sport – è in pensione. “Mi sarebbe piaciuto fare i mondiali di atletica di Tokyo per chiudere un cerchio o le Olimpiadi di Milano-Cortina, che saranno praticamente a casa mia”, ha dichiarato in una lunga intervista a ilfattoquotidiano.it. Parole che nascondono amarezza e delusione per un epilogo che sperava fosse diverso dopo i tanti successi storici commentati. Dal trionfo di Fabrizio Mori ai mondiali di Siviglia del 1999 (“la mia gara preferita”) fino a quelli di Jacobs e Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (“con Bizzotto capimmo subito che Jacobs avrebbe potuto vincere”), sono tanti i momenti storici dello sport italiano accompagnati dalla sua voce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

