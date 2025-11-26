Maltempo infernale in Italia alberi crollati e frane | oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Il cielo aveva assunto il colore del piombo fuso già dalle prime luci dell’alba, un presagio sinistro di ciò che sarebbe accaduto. L’aria, pesante e immobile, venne squarciata poco dopo da forti raffiche di vento che ululavano tra le vie e le cime degli alberi. Le prime gocce si trasformarono rapidamente in un diluvio battente, frustando il paesaggio con una violenza inaudita. In poche ore, la forza della natura si è manifestata in tutta la sua irruenza distruttiva, trasformando strade in fiumi e minacciando l’equilibrio delle cose. Il fragore dei tuoni accompagnava il suono sordo dei cedimenti, lasciando dietro di sé una scia di danni e la necessità di un immediato, urgente soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo infernale in Italia, alberi crollati e frane: oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora #freddo e #maltempo, attese nuove #piogge e #nevicate: le previsioni - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo: in Irpinia vento abbatte alberi di grosso fusto - A Monteforte Irpino, in contrada Alvanella, due alberi di grosso fusto sono stati sradicati e sono finiti su ... ansa.it scrive

Il maltempo sferza l’Italia: oggi ancora temporali, ma il peggio deve arrivare - Il maltempo devasta la Romagna, con raffiche di vento a oltre 100 Km/h e grandine che ha colpito prima dell'alba la costa romagnola, interessando inizialmente il Ravennate e ... Da quotidiano.net

Maltempo sull’Italia: tromba d’aria in Toscana, frane e fulmini in Trentino, oggi allerta meteo in 4 regioni - Il Nord Italia sta facendo i conti con una nuova e violenta ondata di maltempo che, nelle ultime ore, ha causato gravi disagi e danni in diverse zone del Paese. Riporta fanpage.it