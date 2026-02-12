Melissa Satta e le domande sulla differenza d’età col fidanzato | la risposta è da applausi

Melissa Satta ha risposto con fermezza alle domande sulla differenza di età con il suo fidanzato. La modella ha spiegato che l’amore non ha etichette e ha raccontato di aver trovato una complicità speciale con il suo partner, più giovane di undici anni. Durante un’intervista, ha aggiunto che la loro relazione si basa sulla sincerità e il rispetto reciproco, lasciando intendere che le chiacchiere fuori luogo non la scalfiscono.

Nel 2026 ancora ci si stupisce se una donna sta con un uomo più giovane e pure undici anni possono stimolare curiosità e domande indiscrete. Ne sa qualcosa Melissa Satta che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 40 anni alle Maldive in compagnia del fidanzato Carlo Gussalli Beretta che ha proprio undici anni in meno di lei. Le foto dei festeggiamenti postate sui social diventano però l'occasione per alcuni fan di porre domande oziose: «Senti la differenza di età con il tuo compagno?». C'è il tanto per indispettirsi, e invece lei ribadisce ancora una volta che l'età è solo un numero. «Dettagli inutili che ai giorni d'oggi non hanno valore.