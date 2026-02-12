Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | ITALIA DA BRIVIDI! Andiamo ad insidiare la Norvegia!

L’Italia si prepara a fare il suo ingresso nelle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo la cerimonia di apertura venerdì scorso, gli atleti italiani sperano di conquistare più medaglie possibile, puntando a superare la Norvegia nel medagliere. La competizione entra nel vivo e le prime medaglie vengono assegnate già da sabato, mentre le gare continuano fino a domenica 22 febbraio.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Norvegia guida il medagliere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre l’Italia fatica a tenere il passo.

#Milano-Cortina 2026 || Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate da pochi giorni.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: SEMPRE PIÙ IN ALTO! Italia seconda e con più podi della Norvegia!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

Brignone, che impresa in SuperG: è medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano CortinaL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... corrieredellosport.it

#staytuned A @milanocortina26 #Italia prima per numero di medaglie: 14!!! Immensa #Brignone @FedeBrignone !!! #12febbraio #Olimpiadilnvernali2026 Medagliere Olimpiadi Milano Cortina, medaglie di oggi - 10 febbraio | Gazzetta.it gazzetta.it/olimpiadi-inv x.com

CHE ITALIAAA Due ori nello slittino, doppio maschile e doppio femminile, portano gli azzurri al terzo posto del medagliere #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics - facebook.com facebook