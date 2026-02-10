Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Norvegia in testa l’Italia risale ed è terza!

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate da pochi giorni. La Norvegia guida il medagliere, ma l’Italia sta risalendo e ora si piazza al terzo posto. Le gare sono cominciate ufficialmente venerdì 6 con la Cerimonia d’Apertura, anche se le prime medaglie verranno assegnate solo sabato 7. La competizione prosegue fino a domenica 22 febbraio, e gli atleti italiani cercano di conquistare più medaglie possibili per migliorare la loro posizione.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.

