Il Napoli si prepara a riavere McTominay in squadra. Il centrocampista scozzese sta lavorando per tornare disponibile dopo un lungo stop per infortunio. La sua presenza potrebbe dare una mano in un momento di emergenza per gli azzurri, alle prese con diversi infortuni. La società spera di vederlo in campo già nelle prossime partite.

L’emergenza continua a pesare sul Napoli, che anche nell’ultima uscita ha dovuto fare i conti con un elenco di assenze tutt’altro che marginale: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, McTominay e Neres. Una situazione che riduce le rotazioni e costringe lo staff a gestire le energie con attenzione, soprattutto in un momento chiave della stagione. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra in particolare sulle condizioni di Scott McTominay, tra i più attesi al rientro. “Colonne spezzate che avranno tutte bisogno di più o meno tempo per tornare a disposizione. Ecco, quello più vicino al rientro è l’uomo che da quando mancano Frank, Billy e KDB ha fatto la differenza reggendo l’intero peso del centrocampo sulle sue spalle insieme con Lobotka: McT. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Emergenza infortuni: McTominay verso il rientro

Approfondimenti su McTominay Napoli

Il Napoli si trova ad affrontare un momento difficile a causa di numerosi infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione della squadra.

Dopo settimane di difficoltà legate agli infortuni, il Napoli inizia a vedere spiragli di speranza con il possibile rientro di Gutierrez.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su McTominay Napoli

Argomenti discussi: McTominay non recupera dall'infortunio: chi gioca a centrocampo nel Napoli contro il Como in Coppa Italia?; Napoli, altro infortunio: si ferma McTominay, le condizioni e le parole di Conte; Fantacalcio Napoli, quando torna McTominay? Le ultime sullo scozzese; Infortuni 'assurdi' mettono a nudo le falle nella politica di mercato del Napoli, sostiene Conte.

Napoli, emergenza e buone notizie verso il Como: McTominay verso lo stop, Politano torna a disposizionetra gestione delle energie e priorità di campionato, il tecnico azzurro è chiamato a dosare uomini e soluzioni in un momento delicato della stagione. gonfialarete.com

L’ira di McTominay: Napoli, inaccettabile non vincereAncora Scott, sempre McTominay. La certezza assoluta in una fase di assoluta emergenza. Quando il Napoli cerca appigli, personalità e sostanza, lui risponde presente. Anche a Copenaghen, anche in una ... corrieredellosport.it

Dimmi che l'emergenza infortuni ti ha traumatizzato senza dirmi che l'emergenza infortuni ti ha traumatizzato: COMINCIANO I TIFOSI DEL NAPOLI Succede anche questo all'esterno del Maradona prima di Napoli-Como #NapoliComo #CoppaItalia x.com

Dimmi che l'emergenza infortuni ti ha traumatizzato senza dirmi che l'emergenza infortuni ti ha traumatizzato: COMINCIANO I TIFOSI DEL NAPOLI Succede anche questo all'esterno del Maradona prima di Napoli-Como #NapoliComo #CoppaItalia - facebook.com facebook