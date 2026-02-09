Liguria | Maxi impianto eolico Pnrr al centro delle polemiche tra enti e associazioni per impatto su ambiente e turismo

Un grande impianto eolico sta dividendo la Liguria. Il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, prevede di costruire le turbine nell’entroterra. Ma molte autorità locali e associazioni si oppongono, temendo danni all’ambiente e al turismo della zona. La polemica è aperta e si aspetta una decisione definitiva.

Un progetto per la realizzazione di un maxi impianto eolico nel cuore dell’entroterra ligure, finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), sta sollevando un ampio fronte di contrarietà tra enti locali, amministrazioni comunali e associazioni del territorio. L’iniziativa, che interesserebbe le aree montuose di Santo Stefano d’Aveto e Ferriere, è al centro di un acceso dibattito per il potenziale impatto sul paesaggio, sulla rete sentieristica e sull’economia locale. La contrarietà al progetto è espressa in modo chiaro dalla Città Metropolitana di Genova e dalla Regione Liguria, che hanno formalmente manifestato le loro riserve.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un nuovo parco eolico sta dividendo la Maremma e il Lazio.

Argomenti discussi: Impianto eolico privato con fondi Pnrr, no unanime degli enti locali; Parco eolico Ferriere, arriva il no di Regione Liguria e Città Metropolitana: Tutelare il territorio dalle speculazioni; I comuni di Ferriere e Santo Stefano d’Aveto dicono no alla nascita del parco eolico: Incompatibile con il nostro territorio; Parco eolico Ferriere, pioggia di osservazioni sul progetto. Regione Emilia lo boccia mentre vola la petizione per fermarlo.

