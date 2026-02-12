Sergio Mattarella si presenta a Cortina per assistere al Super G femminile. Arriva in giacca a vento sopra il completo formale e si sistema nella postazione, mentre le istituzioni sportive gli si avvicinano per salutarlo. Intanto, il rammarico per Goggia, che non ha potuto gareggiare, si fa sentire tra il pubblico.

AGI - Giacca a vento della Nazionale italiana sopra il completo formale, Sergio Mattarella arriva nella postazione dalla quale seguire il Super G femminile e riceve l'omaggio delle istituzioni sportive che attendono di salutarlo. La presidente del Cio, Kirsty Coventry, accompagna con un'eloquente espressione del viso l'"amazing" che sintetizza l'ammirazione per lo scenario naturale che ospita i Giochi Olimpici invernali a Cortina, ma, soprattutto, rivolge al Presidente della Repubblica le "congratulazioni per i successi " sin qui mietuti dagli atleti padroni di casa. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, esce un po' dal protocollo e invita a stare "sempre con i piedi per terra", esortazione che stavolta è Mattarella a condividere con un altrettanto eloquente sorriso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella a Cortina per il SuperG, il rammarico per Goggia

Questa mattina a Cortina, il presidente Mattarella ha incontrato l’atleta Goggia e ha fatto una telefonata al presidente Fontana.

Il presidente Mattarella ha incontrato Sofia Goggia a Cortina, nel circolo ufficiali della Marina Militare.

Olimpiadi 2026, Mattarella a Cortina per SuperG donne con giacca Team Italia(LaPresse) - Come annunciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è salito giovedì mattina sull'Olympia delle Tofane per assistere al supergigante femminile ai Giochi di Milano Cortina. Il ... msn.com

Mattarella a Cortina, ma senza lusso. Il Presidente ha dormito nella foresteria della Marina militareDimenticate il lusso di Cortina d’Ampezzo, anche durante le Olimpiadi invernali. Non ne ha voluto sapere nemmeno Sergio Mattarella, ... ilriformista.it

MILANO CORTINA | Mattarella al Super-G donne di Cortina con la giacca dell'Italia. La gara in DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

Cortina, il Presidente Mattarella saluta Andrea Vötter e Marion Oberhofer vincitrici della medaglia d’oro nello slittino doppio femminile x.com