Master AFAM il Ministero Università fissa le regole per i rinnovi dell’anno accademico 2026-2027 | domande dal 16 febbraio al 20 marzo via PEC per i corsi già autorizzati

Il Ministero dell'Università ha annunciato le regole per i rinnovi dei master AFAM del prossimo anno accademico. Le domande si potranno fare dal 16 febbraio al 20 marzo, esclusivamente via PEC. Le istituzioni già autorizzate dovranno seguire questa procedura per confermare i corsi e garantirne la validità.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha definito le procedure per il rinnovo dei master di primo e secondo livello nelle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2026-2027. La nota del 9 febbraio stabilisce tempi e modalità per le istituzioni che intendono riproporre i corsi post-universitari già attivati negli anni precedenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

