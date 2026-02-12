Le tempeste di quest’inverno hanno colpito duro la spiaggia, con onde che hanno battuto la costa senza sosta dall’autunno. La sabbia si è riversata in mare e ora servirebbe un piano per proteggere la costa dalle nuove mareggiate.

L’inverno si è fatto sentire sulla spiaggia. Mareggiate, onde che hanno ‘battuto’ la costa fin dall’autunno, e sabbia che se n’è andata in mare. In Cooperativa sono decisi ad affrontare quanto prima il problema con il Comune anche perché già la scorsa estate alcune zone erano andate in difficoltà a fine stagione, con acqua all’altezza degli ombrelloni. Urge intervenire perché la fine dell’estate aveva acceso un campanello di allarme, e con gli ultimi mesi la situazione è peggiorata. Per i bagnini l’ipotesi di togliere file di ombrelloni, perché la spiaggia si è accorciata, è da evitare. "Di tempo ne è passato dal maxi ripascimento fatto sulla costa – premette il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mareggiate, serve un piano antierosione"

Approfondimenti su Mareggiate Coste

La sicurezza urbana richiede un piano strutturato e mirato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mareggiate Coste

Argomenti discussi: Mareggiate, serve un piano antierosione; Mareggiata a Porto Recanati, sopralluogo del presidente Acquaroli: Ripristino e sicurezza priorità assolute, lavoriamo già per la stagione estiva; Venerdì 6 febbraio allerta gialla per rischio idraulico e per condizioni meteo avverse per mareggiate; Le spiagge fermane sotto assedio: Piano anti mareggiate per difendere il litorale con le scogliere.

Mareggiate, serve un piano antierosioneCasadei (Coop bagnini): Il maltempo si è fatto sentire. Chiederemo a breve un confronto con il Comune per intervenire sulla spiaggia ... ilrestodelcarlino.it

Mareggiate e erosione, danni lungo la costa tra Abruzzo e MarcheLe forti mareggiate dei giorni scorsi hanno aggravato l’erosione costiera in diverse zone costiere di Abruzzo e Marche. Effetti evidenti tra Villa Rosa e Alba Adriatica, ma criticità segnalate anche n ... ilmartino.it

Dalle mareggiate sulla costa jonica alla frana di Niscemi, l’Associazione politico culturale "Articolo Uno", presieduta da Alfredo D'Urso, punta il dito contro i ritardi della Regione e il negazionismo climatico: "Basta cemento, serve un nuovo paradigma urbanistic - facebook.com facebook