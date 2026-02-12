Mareggiate serve un piano antierosione

Le tempeste di quest’inverno hanno colpito duro la spiaggia, con onde che hanno battuto la costa senza sosta dall’autunno. La sabbia si è riversata in mare e ora servirebbe un piano per proteggere la costa dalle nuove mareggiate.

L’inverno si è fatto sentire sulla spiaggia. Mareggiate, onde che hanno ‘battuto’ la costa fin dall’autunno, e sabbia che se n’è andata in mare. In Cooperativa sono decisi ad affrontare quanto prima il problema con il Comune anche perché già la scorsa estate alcune zone erano andate in difficoltà a fine stagione, con acqua all’altezza degli ombrelloni. Urge intervenire perché la fine dell’estate aveva acceso un campanello di allarme, e con gli ultimi mesi la situazione è peggiorata. Per i bagnini l’ipotesi di togliere file di ombrelloni, perché la spiaggia si è accorciata, è da evitare. "Di tempo ne è passato dal maxi ripascimento fatto sulla costa – premette il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

