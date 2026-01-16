Sicurezza serve un piano strutturato

La sicurezza urbana richiede un piano strutturato e mirato. Bologna, città che conosco bene e che frequento regolarmente, sta affrontando crescenti problematiche legate alla sicurezza. Aumentano episodi di aggressioni, furti e risse che compromettono il senso di tranquillità e fiducia nella città. È fondamentale intervenire con strategie efficaci per garantire un ambiente più sicuro per residenti e visitatori.

Non riconosco la mia Bologna, nella quale non abito più ma nella quale torno spesso. La città è cambiata in peggio, è diventata poco sicura, ci sono aggressioni, come l'ultima con un machete in zona universitaria, omicidi come quello del ferroviere in stazione, poi furti, risse, aggressioni. Cosa succede? Non voglio metterla sulla politica, esercizio che lascio ad altri, qualcosa bisognerà pur fare per porre argine al degrado. Pier Giorgio Martinelli Risponde Beppe Boni Non c'è bisogno di scomodare la Bologna dei tempi andati con una dolce vita tutta emiliana per affermare che lo scenario è cambiato in peggio.

Sicurezza in stazione a Bologna, ecco cosa prevede il piano. E zona rossa prorogata fino al 15 marzo - Il sindaco Lepore: “Da sola però non basta, serve la collaborazione tra forze dell'ordine e polizia locale e un vero intervento strutturale per la zona che è grande 8 ettari e che vede transitare circ ... msn.com

Sicurezza, in due settimane il piano per la stazione di Bologna. Lepore: «I nuovi agenti dal Viminale? Il saldo resta negativo» - Il bilancio del sindaco sul Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «I tornelli? corrieredibologna.corriere.it

Nella mia intervista a Il Foglio di oggi ho ribadito che i temi legati alla sicurezza vanno affrontati con serietà e pragmatismo: serve raccontare la realtà per quella che è e cercare soluzioni concrete a beneficio di cittadine e cittadini. La sicurezza urbana non si c - facebook.com facebook

Onorato: “Sulla sicurezza serve una svolta a sinistra”. Dopo le recenti violenze a Termini, l’assessore se la prende con il governo: “Usano i sindaci come parafulmini. Dobbiamo incalzarli”. Di @GianlucaDeRosaS x.com

