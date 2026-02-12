Maltempo in Campania arriva il ciclone di San Valentino | le previsioni meteo a Salerno e provincia

Le previsioni meteo in Campania sono chiare: il weekend di San Valentino sarà segnato da piogge intense, temporali e venti forti. Secondo il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo, la regione si prepara a vivere giorni di maltempo, con il rischio di burrasche che colpiranno anche Salerno e provincia. Molti cittadini si preparano ad affrontare il maltempo, con alcune zone che già mostrano i primi segni di pioggia e vento forte.

Lunedì ancora instabile, specie dal pomeriggio con altre piogge e rovesci mentre la giornata di Carnevale trascorrerà all'insegna della stabilità atmosferica in attesa di un nuovo peggioramento del tempo da mercoledì Wee-kend di San Valentino all'insegna del maltempo con piogge intense, temporali e venti di burrasca sulla Campania: lo annuncia il metereologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com Un profondo vortice ciclonico nato dall'interazione tra aria fredda artica e quella più umida in risalita da latitudini sub-tropicali, si formerà durante la serata di venerdì sul golfo del Leone, rinnovando condizioni di marcato maltempo anche in Campania durante il prossimo fine settimana.

