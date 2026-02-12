Maltempo e strade insidiose | due incidenti nel Cassinate

Due incidenti si sono verificati nel Cassinate a causa del maltempo. Le strade sono diventate molto pericolose, con pioggia intensa e visibilità ridotta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i disagi alla circolazione sono ancora molti.

La forte ondata di maltempo che sta interessando il Cassinate, nel sud della provincia di Frosinone, continua a creare disagi alla viabilità. Nel corso della mattinata di giovedì 12 febbraio, si sono verificati due incidenti stradali, entrambi riconducibili con ogni probabilità alle condizioni dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente. Il primo episodio si è verificato ad Ausonia, dove un mezzo pesante – un bilico – è finito fuori strada lungo un tratto periferico. L’autista ha perso il controllo del veicolo, che è terminato ai margini della carreggiata. Immediato l’intervento dei Carabinieri di Ausonia e dei sanitari del 118, giunti sul posto per gli accertamenti e per verificare le condizioni del conducente, rimasto fortunatamente illeso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

