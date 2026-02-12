Maltempo allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio | le regioni a rischio

Domani l’Italia si sveglia sotto una nuova allerta meteo. La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Calabria e gialla in altre regioni, mentre le scuole sono già state chiuse in molte zone. Le piogge intense e i temporali continuano a colpire diverse parti del paese, creando disagi e preoccupazioni tra cittadini e amministrazioni locali.

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia e per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione in Calabria e gialla in diverse regioni. Scuole chiuse in diversi comuni calabresi, l'elenco in aggiornamento.

