Maignan Milan spunta un retroscena sorprendente sul rinnovo | non tutti erano convinti del prolungamento del francese

Un retroscena sorpreso emerge sul rinnovo di Maignan. Non tutti all’interno del Milan erano convinti di prolungare il contratto del portiere francese. Carlo Pellegatti ha rivelato alcune tensioni e dubbi che si sono fatte strada nella società, cambiando le dinamiche tra i dirigenti e il giocatore. La decisione finale ha comunque preso il sopravvento, ma il clima restava teso fino all’ultimo.

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, è vicino a rinnovare il suo contratto con il club.

Inter-Milan 0-1, Maignan e la strana posizione sul rigore di Calhanoglu

