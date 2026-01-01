Milan-Maignan clamorosa novità sul rinnovo di contratto del portiere francese
Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, è vicino a rinnovare il suo contratto con il club. La trattativa tra il giocatore francese, nato nel 1995, e il Milan sembra ormai in fase conclusiva, confermando la volontà di proseguire insieme anche nelle prossime stagioni. La notizia rappresenta un passo importante per il club, che intende consolidare la propria rosa con un elemento di grande affidabilità e leadership.
Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, è davvero ad un passo dal rinnovo del suo contratto con il Milan: si va, dunque, verso il prolungamento del matrimonio tra il classe 1995 ex Lille e PSG e il club di Via Aldo Rossi. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
