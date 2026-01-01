Milan-Maignan clamorosa novità sul rinnovo di contratto del portiere francese

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, è vicino a rinnovare il suo contratto con il club. La trattativa tra il giocatore francese, nato nel 1995, e il Milan sembra ormai in fase conclusiva, confermando la volontà di proseguire insieme anche nelle prossime stagioni. La notizia rappresenta un passo importante per il club, che intende consolidare la propria rosa con un elemento di grande affidabilità e leadership.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.