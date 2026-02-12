Luca Zaia si scaglia contro Vannacci, criticando il suo uso della Lega come una

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Luca Zaia è circondato dai giornalisti in piazza Dibona, davanti al braciere che arde per i millemila selfie dei turisti. Il dibattito politico insegue il presidente del Consiglio regionale, a cominciare dall’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega: «Questa storia è finita bene, finalmente lui ha intrapreso la sua strada. Va considerato che noi gli abbiamo fatto una bella pubblicità e una bella campagna in questi due anni. Lega usata come taxi? Direi come metropolitana, con molti vagoni anche. Penso che adesso dovremo lavorare pensando al fatto che c’è anche un dopo Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Luca Zaia da Cortina punge Vannacci: «Ha usato la Lega come una metropolitana». E si fa immortalare con il 'fan' americano

Approfondimenti su Cortina D Ampezzo

Zaia critica Vannacci e la Lega, tirando in ballo l’uso politico del partito come un mezzo di trasporto sfruttato per ottenere visibilità.

Il recente manifesto di Luca Zaia, incentrato su giovani, diritti e sicurezza, ha suscitato reazioni all’interno della Lega.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cortina D Ampezzo

Argomenti discussi: Il salto di Luca Zaia a Cortina: La prima olimpiade diffusa: ecco come ci siamo riusciti; Il Fienile: il podcast di Luca Zaia co-prodotto da SHADO; Luca Zaia da Cortina punge Vannacci: Ha usato la Lega come una metropolitana. E si fa immortalare con il 'fan' americano; Nasce Il Fienile, il podcast di Luca Zaia.

Luca Zaia da Cortina punge Vannacci: «Ha usato la Lega come una metropolitana». E si fa immortalare con il 'fan' americanoCORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Luca Zaia è circondato dai giornalisti in piazza Dibona, davanti al braciere che arde per i millemila selfie dei turisti. Il dibattito politico ... ilgazzettino.it

Luca Zaia a Cortina: «Vannacci? Tutto bene quel che finisce bene, finalmente ha preso la sua strada». Poi lo sketch con un tifoso americano VIDEOdalla nostra inviata a Cortina, Angela Pederiva Luca Zaia è a Cortina per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e, interpellato, ha commentato la questione Vannacci: «Tutto bene quel che finisce bene - aff ... msn.com

Luca Zaia - Luca Zaia added a new photo — in Cortina... - facebook.com facebook