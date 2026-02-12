Zaia su Vannacci e la Lega | Metropolitana sfruttata Olimpiadi e futuro politico in bilico

Zaia critica Vannacci e la Lega, tirando in ballo l’uso politico del partito come un mezzo di trasporto sfruttato per ottenere visibilità. Il presidente del Veneto non ha risparmiato parole dure, sottolineando come il futuro della formazione politica sia in bilico tra Olimpiadi e ambizioni personali. La tensione all’interno del partito si fa sentire, mentre si avvicinano le prossime scadenze elettorali.

Zaia e la ‘Metropolitana’ Vannacci: Cortina, Olimpiadi e il Futuro della Lega. Cortina d’Ampezzo, 12 febbraio 2026 – Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha espresso un giudizio netto sull’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, paragonando l’utilizzo del partito a un mezzo di trasporto sfruttato per fini di visibilità. L’affermazione è arrivata durante le Olimpiadi Invernali, in una giornata in cui il presidente ha anche incontrato un entusiasta fan americano, offrendo uno spaccato delle dinamiche politiche e della risonanza mediatica dell’evento. La Metafora della Metropolitana e il Ruolo della Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cortina d Ampezzo

La Lega non si è ancora espressa sul manifesto di Zaia, mentre Vannacci commenta che non rappresenta il suo riferimento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cortina d Ampezzo

Argomenti discussi: Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Zaia: Su Vannacci era tutto scritto. Sempre stato un corpo estraneo, ora però lasci Bruxelles; Vannacci, Zaia: Ha capito di essere un corpo estraneo nella Lega. Stefani: nulla salus extra ecclesiam (non c'è salvezza fuori dalla...; ZAIA: UN ERRORE IMBARCARE VANNACCI NELLA LEGA.

Luca Zaia da Cortina punge Vannacci: «Ha usato la Lega come una metropolitana». E si fa immortalare con il 'fan' americanoCORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Luca Zaia è circondato dai giornalisti in piazza Dibona, davanti al braciere che arde per i millemila selfie dei turisti. Il dibattito politico ... ilgazzettino.it

Zaia: Vannacci fuori dalla Lega? Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo – VideoIl governatore veneto commenta l'addio di Vannacci alla Lega: Senza il partito non avrebbe mai avuto quel seggio ... ilfattoquotidiano.it

Luca Zaia a Cortina: «Vannacci Tutto bene quel che finisce bene, finalmente ha preso la sua strada». Poi lo sketch con un tifoso americano VIDEO - facebook.com facebook

Zaia, vicenda Vannacci non mette in discussione segreteria di Salvini. 'Io segretario Non è assolutamente all'ordine del giorno' #ANSA x.com