Lourdes, Giada Monami la prima donna alla guida dell’ufficio che indaga sui miracoli

Questa mattina a Lourdes, Giada Monami è stata ufficialmente nominata alla guida dell’ufficio che si occupa di verificare i miracoli. È la prima donna a ricoprire questa posizione, con il compito di analizzare i casi di guarigione e determinare se siano autentici. La nomina ha suscitato molte reazioni, mentre lei promette serietà e attenzione in un ruolo così delicato.

Lourdes. Giada Monami è la nuova responsabile dell’ufficio medico che ha il delicato compito dell’analisi e del discernimento dei casi di guarigione. Dottoressa e volontaria, succede ad Alessandro De Franciscis. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

