Lourdes Giada Monami la prima donna alla guida dell’ufficio che indaga sui miracoli

Questa mattina a Lourdes, Giada Monami è stata ufficialmente nominata alla guida dell’ufficio che si occupa di verificare i miracoli. È la prima donna a ricoprire questa posizione, con il compito di analizzare i casi di guarigione e determinare se siano autentici. La nomina ha suscitato molte reazioni, mentre lei promette serietà e attenzione in un ruolo così delicato.

Lourdes. Giada Monami è la nuova responsabile dell’ufficio medico che ha il delicato compito dell’analisi e del discernimento dei casi di guarigione. Dottoressa e volontaria, succede ad Alessandro De Franciscis. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lourdes, Giada Monami la prima donna alla guida dell’ufficio che indaga sui miracoli Approfondimenti su Lourdes Giada Aifa, cambio a sorpresa alla guida dell’Ufficio stampa L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha annunciato un cambio improvviso alla guida dell'Ufficio stampa e comunicazione. Fernanda Contri, è morta la prima donna giudice alla Consulta e alla guida della segreteria di Palazzo Chigi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Lourdes, Giada Monami la prima donna alla guida dell’ufficio che indaga sui miracoli Ultime notizie su Lourdes Giada Argomenti discussi: Lourdes, Giada Monami nuova responsabile dell’Ufficio medico; Il congedo del medico napoletano tra il rigore della scienza e il mistero di Lourdes; Lourdes, a certificare i miracoli arriva una dottoressa friulana: prende il posto di De Franciscis che lascia dopo 17 anni l'incarico; VIDEO | Miracoli e guarigioni a Lourdes, Sandro de Franciscis lascia il bureau. Lourdes, a certificare i miracoli arriva una dottoressa friulana: prende il posto di De Franciscis che lascia dopo 17 anni l'incaricoSi chiama Giada Monami, è friulana, fa il medico e da oggi è la donna dei miracoli visto che prende attivamente in mano le redini del Bureau des Constatations Medical di Lourdes, ... ilmessaggero.it Lourdes, Giada Monami nuova responsabile dell’Ufficio medicoSi parlerà ancora italiano sui Pirenei: la dottoressa veneziana Giada Monami succede ad Alessandro de Franciscis come medico a Lourdes ... interris.it La veneziana Giada Monami nominata presidente del Bureau des constatations médicales di Lourdes: è la prima donna a guidare l’organismo che verifica i presunti miracoli. Da aprile prenderà il posto di Alessandro de Franciscis facebook 12/2/26. Da aprile sarà la 49enne dr.ssa Giada Monami,ora internista all'ospedale civile di Venezia,a presiedere l'ufficio Constatazione medica dei miracoli di Lourdes (attivo dal 1883 nella cittadina francese), la prima donna dopo il primo italiano De Francisci x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.