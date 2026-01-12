Aifa cambio a sorpresa alla guida dell’Ufficio stampa

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha annunciato un cambio improvviso alla guida dell'Ufficio stampa e comunicazione. Questa variazione, inattesa, segna un nuovo punto di svolta nelle attività di comunicazione dell'ente. La direzione si inserisce nel quadro delle strategie di aggiornamento e miglioramento delle relazioni con il pubblico e i media, garantendo continuità e trasparenza nelle comunicazioni ufficiali.

Inatteso cambio alla guida dell'Ufficio stampa e comunicazione dell ' Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Dopo neanche un anno il 31 dicembre scorso Adelisa Maio, giornalista professionista entrata nell'Agenzia di via del Tritone con un incarico triennale dopo una lunga carriera in Adnkronos Salute, ha lasciato la direzione dell'Ufficio stampa a Giuseppa Guglielmino, giornalista pubblicista entrata in Aifa come funzionario amministrativo gestionale pochi mesi fa. Come ricostruisce Aboutpharma l'avvicendamento, inatteso anche per quanti seguono il settore, è arrivato in seguito a una procedura di interpello richiesta dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento dell'Agenzia.

