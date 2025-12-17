Calciomercato Inter il futuro di Dumfries è sempre più in bilico! Cosa cambia col nuovo agente
Il futuro di Dumfries all'Inter resta incerto, con il suo trasferimento sempre più in bilico. La situazione si complica ulteriormente con l'ingresso di un nuovo agente a rappresentare i suoi interessi, aprendo nuovi scenari e possibili sviluppi nel calciomercato nerazzurro.
Inter News 24 a curare i suoi interessi. È stata una giornata campale, forse decisiva, per il destino di Denzel Dumfries in maglia nerazzurra. Quello che i tifosi della Beneamata temevano è diventato realtà nel tardo pomeriggio, quando il club ha confermato l’intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L’esterno olandese, tormentato dai postumi della sfida contro la Lazio dello scorso 9 novembre, ha scelto la via “estrema” per risolvere il problema. Una decisione che presenta un conto salato per Cristian Chivu: il tecnico romeno dovrà rinunciare alla sua freccia sulla fascia destra per un periodo stimato tra i due e i tre mesi. Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, presente (e futuro) in bilico per Acerbi e de Vrij
Se parte Dumfries, lInter valuta Dodò calciomercato inter internazionale campioni squadra
Inter: lungo stop per Dumfries, Marotta ha già individuato il sostituto - L'Inter rischia di perdere Dumfries per diverso tempo e per il sostituto il nome giusto potrebbe arrivare dalla Francia. calciomercatonews.com
Inter, si pensa già al post Dumfries? I sostituti e cosa filtra - La situazione attorno all'esterno olandese nerazzurro e i piani dell'Inter per il futuro della fascia destra. msn.com
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
Passione Inter. . Analisi Genoa-Inter 1-2, Serie A, Bisseck, Lautaro Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.