Calciomercato Inter il futuro di Dumfries è sempre più in bilico! Cosa cambia col nuovo agente

Il futuro di Dumfries all'Inter resta incerto, con il suo trasferimento sempre più in bilico. La situazione si complica ulteriormente con l'ingresso di un nuovo agente a rappresentare i suoi interessi, aprendo nuovi scenari e possibili sviluppi nel calciomercato nerazzurro.

Inter News 24 a curare i suoi interessi. È stata una giornata campale, forse decisiva, per il destino di Denzel Dumfries in maglia nerazzurra. Quello che i tifosi della Beneamata temevano è diventato realtà nel tardo pomeriggio, quando il club ha confermato l’intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L’esterno olandese, tormentato dai postumi della sfida contro la Lazio dello scorso 9 novembre, ha scelto la via “estrema” per risolvere il problema. Una decisione che presenta un conto salato per Cristian Chivu: il tecnico romeno dovrà rinunciare alla sua freccia sulla fascia destra per un periodo stimato tra i due e i tre mesi. Internews24.com

