L’omaggio in Tv per James Van Der Beek torna Dawson’s Creek in versione integrale | dove vedere le prime puntate

Italia 1 dedica una serata speciale in onore di James Van Der Beek, morto a 48 anni. Poche ore dopo la notizia, la rete ha trasmesso in tv le prime puntate di Dawson’s Creek, serie che ha reso famoso l’attore americano. L’omaggio ha coinvolto molti fan, che hanno potuto rivedere le scene più iconiche del protagonista.

Poche ore dopo la scomparsa di James Van Der Beek, morto a 48 anni, Italia 1 ha programmato una serata speciale in suo onore. Come riportato dall'ANSA, l'emittente manderà in onda in seconda serata i primi due episodi di Dawson's Creek, la serie che lanciò l'attore a livello internazionale e che in Italia arrivò per la prima volta nel 2000. Le storie di Dawson Leery e dei suoi amici nella cittadina immaginaria di Capeside hanno segnato un'intera generazione di telespettatori. Dawson's Creek in streaming. Per chi volesse andare oltre i due episodi trasmessi stasera, la serie completa di Dawson's Creek è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. "Respirare la tua stessa aria è stato sacro", scrive Katie Holmes, Joey di Dawson's Creek, ricordando James Van Der Beek. L'attrice parla di "avventure di una giovinezza unica", tra risate, conversazioni sulla vita e canzoni di James Taylor, sottolineando quanto James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione.

