Lollobrigida Wonder Woman | Brignone mi dato la carica ha fatto capire che nulla è impossibile

La campionessa italiana di sci, Federica Brignone, si dice felice dopo la gara di oggi. La sciatrice ha ringraziato il pubblico per il sostegno e ha spiegato di aver sfruttato la carica dei tifosi per migliorare le sue prestazioni. Brignone ha anche citato l’allenatore Lollobrigida, che le ha dato la motivazione giusta, facendole capire che nulla è impossibile. La gara si è svolta senza intoppi, e l’atleta si mostra soddisfatta del risultato ottenuto seguendo il piano di gara.

Incredulità, gioia e sorrisi, tantissimi sorrisi per questa donna fenomenale, entrata di diritto tra le sportive più grandi di ogni epoca. "È stato bellissimo, stavolta ho pensato solo a divertirmi perché un oro già lo avevo vinto, nella prova dei 3000 mi ero sbloccata e il resto è arrivato con più leggerezza perché la forma c’è. Sono contenta che la gara sia andata come avevamo pianificato. Volevo sfruttare il calore del pubblico, la spinta dei tifosi”. Già il pubblico. "Continuate ora a fare il tifo per me, ho altre due gare e vediamo cosa succederà. Comunque, volevo dire che Federica Brignone mi ha dato la carica, lei ha dimostrato ed è la testimoninaza che nulla è impossibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

