Clizia Incorvaia prosciolta | Sarcina l’aveva accusata di postare la figlia sui social senza il suo consenso
Clizia Incorvaia è stata prosciolta dopo l’accusa di Francesco Sarcina, che l’aveva denunciata per aver condiviso sui social foto della loro bambina senza consenso. La vicenda aveva suscitato molte discussioni sulla privacy dei minori sui social. Ora, con la sentenza di non luogo a procedere, si chiude questa controversia, offrendo un chiarimento sulla questione.
Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, aveva denunciato Clizia Incorvaia per aver postato foto della figlia Nina sui social senza il suo consenso: il giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
