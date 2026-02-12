LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | secondo giorno di prove

Questa mattina i team di Formula 1 sono tornati in pista a Sakhir per il secondo giorno di test. Le prove sono iniziate puntuali, con le scuderie che cercano di mettere a punto le proprie monoposto prima dell’inizio del mondiale. I piloti si alternano tra giri di acclimatamento e run più lunghi, mentre gli ingegneri analizzano i dati in tempo reale. La giornata si preannuncia intensa, con molte novità e tentativi di miglioramento rispetto alle sessioni di ieri.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula 1. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo le prime 8 ore di lavoro effettuate nella giornata di ieri. Vedremo, quindi, se quello che ha proposto la pista nel Day-1 sarà confermato anche nella giornata odierna. Quale sarà il programma del Day-2? La seconda giornata dei test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.

Questa mattina a Sakhir si sono aperti i test ufficiali di Formula 1.

