L’incoerente fissazione di Casson contro l’ex collega Nordio

Felice Casson torna a criticare Carlo Nordio, ex collega e oggi avversario pubblico. Le sue parole sono dure, e sembra che non riesca a lasciar perdere le vecchie divergenze. Ogni volta che Casson parla, si inserisce nel dibattito con toni che non lasciano spazio a fraintendimenti. Nordio, dall’altra parte, preferisce mantenere la calma e rispondere con altri argomenti. La tensione tra i due resta alta, alimentata più da vecchie ruggini che da nuove questioni.

L'ex magistrato attacca ancora il ministro compagno di lavoro a Venezia perché ha cambiato idea sulla separazione delle carriere. Ma il pm Casson si candidò a sindaco di Venezia (perdendo) e poi, da senatore, propose una legge per vietare ai pm di candidarsi nella città dove lavorano. Anche lui ha "dimenticato la sua storia"?

