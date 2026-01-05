La Groenlandia è una ‘fissazione’ di Trump Ha un reale fondamento economico per gli Stati Uniti?
La Groenlandia è da tempo al centro di discussioni geopolitiche e strategiche. Recentemente, Donald Trump ha mostrato un interesse particolare verso l'isola, sollevando domande sulla reale motivazione e sui possibili benefici economici per gli Stati Uniti. Questo articolo analizza il contesto di questa attenzione e valuta se ci siano basi concrete per un coinvolgimento americano in quella regione.
(Adnkronos) – La nuova mossa sul risiko globale di Donald Trump sarà la Groenlandia? Il presidente americano ne parla apertamente con un'insistenza che delinea una vera e propria 'fissazione', tanto pericolosa quanto è radicata nei pensieri del tycoon. "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non sarà in
