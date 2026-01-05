La Groenlandia è una ‘fissazione’ di Trump Ha un reale fondamento economico per gli Stati Uniti?

Da periodicodaily.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Groenlandia è da tempo al centro di discussioni geopolitiche e strategiche. Recentemente, Donald Trump ha mostrato un interesse particolare verso l'isola, sollevando domande sulla reale motivazione e sui possibili benefici economici per gli Stati Uniti. Questo articolo analizza il contesto di questa attenzione e valuta se ci siano basi concrete per un coinvolgimento americano in quella regione.

(Adnkronos) – La nuova mossa sul risiko globale di Donald Trump sarà la Groenlandia? Il presidente americano ne parla apertamente con un'insistenza che delinea una vera e propria 'fissazione', tanto pericolosa quanto è radicata nei pensieri del tycoon. "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non sarà in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Trump ha nominato un inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia

Leggi anche: Gli Stati Uniti «non hanno il diritto» di conquistare la Groenlandia, afferma il Primo Ministro danese dopo le rinnovate minacce di Trump

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trump vuole la Groenlandia. Come potrebbe avvenire effettivamente l'acquisizione dell'isola artica e i cambiamenti geopolitici - Il presidente Donald Trump ha più volte parlato della sua intenzione di impossessarsi della Groenlandia. ilmessaggero.it

Groenlandia, telefonata di fuoco Trump-premier danese - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato al telefono on il primo ministro danese, Mette Frederiksen. ilgiornale.it

Elezioni in Groenlandia: la proposta di Trump accende i riflettori sull'isola - I groenlandesi trovano ora la loro voce amplificata sulla scena mondiale dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero prendere il controllo della loro isola La ... it.euronews.com

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

Video TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.