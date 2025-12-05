Il selettore dell’account in stile Material 3 Expressive arriva su Google Play Store

Google ha iniziato a distribuire il nuovo selettore dell'account in stile Material 3 Expressive anche su Google Play Store. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il selettore dell’account in stile Material 3 Expressive arriva su Google Play Store

Approfondisci con queste news

Un selettore cambio.. DEFINITIVO . . . Passione Vespa? Su www.ricambi-v.it trovi tutti i ricambi che cerchi! abbiamo tutto per la tua Vespa. Assistenza dedicata via WhatsApp al 338-8333740 o via email [email protected]. Ordina ora! ? Qualità gar - facebook.com Vai su Facebook

Google completa il redesign di Chrome in stile Material 3 Expressive: cosa cambia - In questi mesi gradualmente Google ha aggiornato l'interfaccia delle sue app ai nuovi canoni visivi del Material 3 Expressive, e Chrome ovviamente non ha fatto eccezione. Si legge su msn.com