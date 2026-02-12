leggings per pilates i migliori 11 per farlo sul tappetino o sul reformer

Questa mattina, tra le proposte di abbigliamento sportivo, spuntano gli ultimi modelli di leggings pensati per il pilates. Lunghi alla caviglia, capri, ciclista o fler, questi capi combinano tecnologia reshaping e tessuti che allontanano il sudore, offrendo una sensazione di asciutto anche durante le sessioni più intense. Sono stati scelti per chi cerca comodità e funzionalità, sia sul tappetino che sul reformer.

Lunghi alla caviglia, capri, ciclista o fler, con tecnologia reshaping ma anche studiati per allontanare il sudore e dare una sensazione di asciutto a lungo +++dropcap Disciplina che una volta sembrava essere accessibile a pochi ma che, in parte grazie al boom vissuto sui social (tra video dedicati al wall pilates e ingegnosi esercizi che imitano le sessioni sul reformer), il pilates è diventata l'attività fisica più gettonata dei nostri tempi. A confermarlo è la crescita continua che il mercato dedicato alle attrezzature per il pilates e che gli studio dedicati a questa pratica stanno vivendo in questi anni, per non parlare dei sempre più numerosi brand che si sono accodati alla tendenza mettendo a punto intere collezioni di abbigliamento dedicate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

